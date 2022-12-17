1.3 مليار دولار حجم الاستثمارات الهندية في الأردن

الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم السبت، أن الهند من أهم المستثمرين الرئيسيين في الأردن، إذ وصل حجم الاستثمارات الهندية إلى أكثر من 1.3 مليار دولار أميركي في قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 1.9 مليار دولار في عام 2021.

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جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظمته وزارة الاستثمار اليوم، بالتعاون مع السفارة الأردنية في الهند، ومنتدى الأعمال الهندي العالمي (GIBF)، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، وحضره ممثلو السفارة الهندية في الأردن، وشارك به ما يزيد على 35 شركة هندية يمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية.



وقالت السقاف، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة زاهر القطارنة، إن العلاقات الأردنية الهندية تشهد تطوراً متزايداً خاصة في القطاع الاستثماري والتجاري.



ودعت الشركات الهندية إلى الاستثمار في الأردن، كونه يملك مزايا استثمارية عديدة تجعله وجهة مفضلة لرجال المال والأعمال، إضافة إلى وجود فرص استثمارية واعدة وتنافسية يمكن الاستثمار بها، كتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والبنى التحتية، والسياحة، والخدمات الطبية والصحية والصناعة، وقطاع التعدين، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن مع الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية.



وأضافت أن الحكومة الأردنية تبذل جهودا كبيرة بتوجيهات ملكية سامية لاستقطاب الاستثمارات لوضع المملكة على الخريطة العالمية للاستثمار، مبينة أنه رغم مختلف التحديات الخارجية، إلا أن الأردن نتيجة لهذه الجهود وبفضل البيئة والتشريعات الاستثمارية المتطورة والمنافسة ونعمة الأمن والأمان والعديد من المزايا الاستثمارية، أصبح من أكثر الدول التي يقصدها المستثمرون، ومركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وتطرقت السقاف إلى دور وزارة الاستثمار في تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، والسعي لتمكين وتطوير استثماراتهم، من خلال الارتقاء بنوعية الخدمات وطريقة تقديمها والإسراع في تنفيذ متطلبات المستثمرين، كما استعرضت خطة عمل الوزارة لتوفير بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين.