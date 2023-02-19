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الأحد، 19-02-2023 11:19 ص

10 % ارتفاع الطلب على استقدام العاملات في المنازل قبيل رمضان

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
ارتفعت نسبة استقدام العاملات بالمنازل خلال شهر شباط الحالي 10% قبيل شهر رمضان المبارك ومن المتوقع أن ترتفع إلى 15% خلال الأيام القادمة وفقاً لنقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل لورانس أبو زيد.

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وأضاف أبو زيد لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاحد ان معدل استقدام العاملات الى الاردن من 50 إلى 60 عاملة يومياً من مختلف الجنسيات مشيراً أن أكثر الجنسيات طلباً ( أثيوبيا والفلبين) .


وتابع " تبلغ تكاليف استقدام العاملة 2000 دينار وفق تسعيرة محددة من وزارة العمل ، حيث يتفاوت راتب العاملة حسب جنسيتها ".


ونوه أبو زيد أن نسبة ارتفاع الطلب على العاملات بالمنازل رمضان الماضي بلغت 44% قائلاً إن الحركة في القطاع كانت قوية .

 




 

 


 

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