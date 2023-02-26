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11315 طالب وافد مستجد يلتحق بمؤسسات التعليم العالي منذ بداية العام الجامعي

الأحد، 26-02-2023 11:41 ص

11315 طالب وافد مستجد يلتحق بمؤسسات التعليم العالي منذ بداية العام الجامعي

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الوكيل الاخباري- اكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي مهند الخطيب أنه بلغ عدد الطلبة الوافدين المستجدين الذين التحقوا بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الأردن بداية العام الجامعي الحالي 2022 / 2023 ما مجموعه (11315) طالباً وطالبة.اضافة اعلان


وحسب بيانات صادرة عن وزارة التعليم العالي، فقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة الوافدين الدارسين حالياً على مقاعد الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية (41850) طالباً وطالبة يشكلون ما نسبته (11%) من إجمالي عدد الطلبة على مقاعد الدراسة.

 




 

 


 

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