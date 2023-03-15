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الأربعاء، 15-03-2023 09:06 ص

114.14 مليون م3 حجم تخزين السدود في الأردن

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن حجم التخزين الكلي في السدود ارتفع إلى 114,14 مليون متر مكعب بنسبة 40.66% من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,7 مليون متر مكعب.

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وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التخزين في سد الوحدة 14,3 مليون م3 بنسبة 13.5% ، وسد وادي العرب 8,2 مليون م3 بنسبة 49.3%، وسد زقلاب (شرحبيل ) 1,516 مليون م3 بنسبة 38,2 ، وسد كفرنجة 2,48 مليون م3 بنسبة 32% ، وسد الملك طلال 45.8 مليون م3 بنسبة 68.4 % ، وسد وادي شعيب 1,254 مليون م3 بنسبة 100% ، وسد الكفرين 5,252 مليون م3 بنسبة 62% ، وسد زرقاء ماعين 533 الف م3 بنسبة 26.6% ، وسد الوالة 7,1 مليون م3 بنسبة 28.6% ، وسد الموجب 22.3 مليون م3 بنسبة 90.4% ، وسد التنور 4,6 مليون م3 بنسبة 32% ، وسد اللجون 176.6الف م3 بنسبة 17,6% ، وسد الكرك 161 الف م3 بنسبة 8%.


ودعت المواطنين إلى الاستفادة من الهطولات المطرية وتخزينها، وعدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي.

 




 

 


 

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