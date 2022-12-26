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الإثنين، 26-12-2022 01:50 م

120 غرفة عمليات في البلديات والمجالس المشتركة للتعامل مع الحالة الجوية

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الوكيل الاخباري- قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية حسين مهيدات، الاثنين، إن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ المتوسطة في غرفة العمليات المركزية بالإضافة إلى 120 غرفة عمليات منتشرة في كل بلديات المملكة ومجالس الخدمات المشتركة.اضافة اعلان


وأضاف مهيدات، أن إعلان حالة الطوارئ جاء للتعامل مع أي ظروف استثنائية قد تنشأ نتيجة غزارة هطول الأمطار، وخاصة السيول أو الانجرافات وتجمع مياه الأمطار.

وأكد أن البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في جاهزيتها الكاملة، سواء من الكوادر البشرية أو المعدات والآليات وهي جاهزة للتعامل مع أي حالة يتم الإبلاغ عنها نتيجة الظروف الجوية.

وأشار إلى أن جميع غرف العمليات في البلديات والمجالس المشتركة مرتبطة إلكترونيا مع غرفة العمليات المركزية في الوزارة، كما أنها مرتبطة إلكترونيا مع مركز الأمن وإدارة الأزمات ووزارة الداخلية، ويجري التنسيق التام مع وزارة الأشغال العامة والدفاع المدني وأمانة عمان الكبرى والقوات المسلحة والأمن العام من أجل توحيد كل الجهود للتعامل مع أي حالات قد تنشأ.


وبين أن مجاري الأودية والسيول والعبارات ومناهل تصريف مياه الأمطار تم تفقدها سابقا قبل بداية الموسم الحالي، وخلال الأيام القليلة الماضية قامت البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بعمليات تفقد لكل هذه المناطق.

 




 

 


 

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