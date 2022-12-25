العقبة : رفع الجاهزية وإعلان حالة الطوارئ نظرًا للحالة الجوية المتوقعة

الوكيل الاخباري - رفعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مساء اليوم الأحد حالة الجاهزية والاستعداد وإعلان حالة الطوارئ نظرًا للحالة الجوية المتوقعة من الأرصاد الجوية لهطول أمطار الخير على مدينة العقبة والمناطق المحيطة بها خلال الليلة ويوم الغد .



وقال مفوض المدينة والأقاليم في السلطة عبدالله النجادات، انه تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي حالة جويه محتملة والعمل ضمن خطة الطوارئ وتوزيع الفرق والآليات في جميع أنحاء المدينة وحسب التقسيمات المعتمدة للمناطق ضمن خطة الطوارئ المعدة مسبقًا والمطبقة في الحالات الجوية الاستثنائية.

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