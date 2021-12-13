13 مليون طالب يدرسون بمؤسسات التعليم العالي العربية

الوكيل الإخباري - قدر أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة عدد الطلبة العرب على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي العربية بنحو 13 مليون طالب.

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وبحسب بيان للاتحاد اليوم الاثنين، دعا سلامة الجامعات العربية الى الاستفادة من المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية ومقره الجامعة الأردنية وأكاديمية الشروق في مصر، وحث ملايين الطلبة على المشاركة في أنشطته وفعالياته، مبينا ان اتحاد الجامعات من خلال المؤسسات الاكاديمية التابعة له يحرص على توفير أسباب التطوير والإبداع لطلبة الجامعات العربية.



وأكد سلامة خلال رعايته المُلتقى الطلابي الإبداعي الثاني والعشرين الذي عقد في القاهرة بالتعاون، بحضور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور محمد ايمن عاشور، ومشاركة ممثلي جامعات من الأردن ومصر واليمن والإمارات وفلسطين وعُمان والعراق، ان الإبداع والابتكار وتنمية المواهب الطلابية أصبح ضرورة استراتيجية للمنافسة وتوفير فرص العمل للخريجين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.



ودعا الجامعات العربية الى تبني التكنولوجيا واستخدامها في العملية التعليمية ومراجعة برامجها ومناهجها، وبناء أقسام علمية جديدة ومتخصصة تشتمل على المجالات العلمية الناشئة ومتعددة الاختصاصات سيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا النانونية، لزيادة الكفاءات والخبرات العلمية في القطاعات الناشئة التي يمكنها أن تساعد في تعزيز كل أشكال التكنولوجيا الجديدة وتلبية متطلبات سوق العمل.



وشدد على ضرورة تطوير مناهج العلوم الانسانية وأساليب عملها لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية التي تتعلق بالعمل في مختلف مظاهر الحياة الجديدة بطريقة واعية وخلاقة.



وأشار الى دور الاتحاد بصفته منصة للجامعات العربية وأصحاب المصلحة المعنيين بالتعليم العالي في المنطقة العربية، في النهوض بالتعليم العالي في الوطن العربي خاصة في مجال البحث والنشر العلمي والتحول الى الرقمية وبناء القدرات وضمان الجودة ووضع حلول عملية لكثير من هذه التحديات من خلال مشاريعه وبرامجه العلمية والبحثية وإبرام الاتفاقيات مع الجهات والشركات المختصة بشؤون التعليم العالي.



من جانبه أشار رئيس أكاديمية الشروق اللواء احمد عبدالرحيم الى الاهتمام الكبير الذي توليه الأكاديمية في المشاركة بأنشطة وفعاليات اتحاد الجامعات العربية؛ مشيرا الى أن الاكاديمية تضم ثلاث كليات رئيسية هي الهندسة والحاسبات الالكترونية والاعلام.



بدوره، أوضح مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي الدكتور فواز الزغول ان عدد الأبحاث التي تم تقديمها للمُلتقى بلغت 50 بحثاً، تم قبول 14 بحثاً من 7 دول عربية، وسيتم الاعلان عن الأبحاث الفائزة بعد استكمال اجراءات التحكيم التي تقوم بها اللجان المُتخصصة.



وأكد ان دور المجلس يقوم على توفير فرص التدريب للطلبة وتنمية قدراتهم الابداعية، موضحاً ان الملتقى الطلابي جاء في هذا العام بعنوان أثر التوجهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات على دور الجامعات في مواجهة التحديات المعاصرة لتنمية المهارات الابداعية لدى الطلبة، وتسخير التكنولوجيا الحديثة في حل المُشكلات والتحديات التي تواجه الطلبة.

