الحكومة تجني 26 مليون دينار من رسم التلفزيون المدرج على فاتورة الكهرباء

الوكيل الاخباري - كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، عن تقدير الحكومة بارتفاع إيراداتها من رسوم التلفزيون.

اضافة اعلان



ووفق بيانات وزارة المالية، فقد قدرت الحكومة إيراداتها بنحو 26 مليون دينار من رسوم التلفزيون التي تضاف إلى فاتورة الكهرباء في الأردن.



وفي العام الماضي جنت الحكومة، نحو 20 مليون دينار من رسوم التلفزيون، بينما من المتوقع أن تجني العام الجاري 2021، نحو 25 مليون دينار.



ونص نظام رسوم التلفزيون لسنة 1979، على أن يفرض رسم تلفزيون مقداره (دينار واحد) شهريا يحصل بواسطة الشركة من كل مشترك بالتيار الكهربائي مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون او من يقوم مقامها وعلى الشركة قطع التيار عن المشترك في حالة عدم دفع المستحق عليه او اي جزء منه.