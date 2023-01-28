14 ألفا و303 مقاعد في الجامعات الرسمية لخريجي تكميلية التوجيهي

الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على قبول (14303) طالباً وطالبة من خريجي شهادة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية الحالية 2022 / 2023 في الجامعات الأردنية الرسمية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وذلك بداية الفصل الدراسي الثاني القادم 2022 / 2023.



وأكد مجلس التعليم العالي بأن عملية تحديد هذا العدد تمت بناء على تنسيبات كل من الجامعات الأردنية الرسمية إضافةً إلى تنسيبات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ، مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات السابقة لمجلس التعليم العالي بتخفيض القبول بنسبة (50)% في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة الواردة في تقرير ديوان الخدمة المدنية المتضمن مؤشرات واقع عملية العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع لعام 2022 ، وبما يتوافق مع معايير الاعتماد الخاص.



كما وافق مجلس التعليم العالي على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمتضمن عدم القبول في (116) تخصصاً في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الثاني من العام الجامعي 2022 / 2023 نتيجة إكتمال القبول في هذه التخصصات بما يتوافق مع الطاقات الاستيعابية الخاصة في هذه التخصصات.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة