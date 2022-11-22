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الثلاثاء، 22-11-2022 11:50 ص

15 مرشحا سيخوضون انتخابات غرف التجارة في جرش

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة انتخاب غرفة تجارة محافظة جرش محمد العلاونه، اليوم الثلاثاء، إنّ 15 مرشحا سيخوضون انتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022 في المحافظة.

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وبلغ عدد من يحق الانتخاب في جرش نحو 448 ناخبا وفقا للعلاونة الذي بين أن 448 ناخبا يحق لهم التصويت في انتخابات غرف التجارة في جرش.


الهيئة المستقلة للانتخاب أنهت الاستعدادات لانتخابات غرف التجارة، والبالغ عددها 16 غرفة تجارية، وفقا للناطق الإعلامي باسم الهيئة محمد الرواشدة.


وقال الرواشدة، إنّ 263 مرشحا سيخوضون انتخابات غرف التجارة، التي ستعقد في كانون الأول/ ديسمبر 2022، حيث بلغ عدد الناخبين قرابة 28 ألف ناخب.


وأضاف، أن الهدف من الغرف التجارية هو رسم السياسات المتعلقة بالتجارة والخدمات بما فيها تقنية المعلومات والاتصالات ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها ونشر وتحديث البحوث والدراسات والبحوث المتصلة بالتجارة والخدمات والمساهمة في جهود تنمية التجارة والخدمات وتعزيزها.

 

المملكة

 




 

 


 

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