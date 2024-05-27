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الإثنين، 27-05-2024 12:07 م

15 مليون دينار لتنفيذ مشاريع استراتيجية بقطاع المياه في العقبة

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الوكيل الإخباري - رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، اليوم الاثنين، توقيع مجموعة من الاتفاقيات التنفيذية التي أحالتها شركة مياه العقبة على مقاولين محليين بقيمة نحو 15 مليون دينار.

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وقال أبو السعود إن الوزارة تسعى بكل امكانياتها لتنفيذ خططها وبرامجها وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه وخاصة خفض الفاقد المائي ورفع كفاءة التزويد من خلال تنفيذ شبكات مياه جديدة وتحسين أنظمة التزويد المائي لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية في جميع المناطق.  


وبين أن الاتفاقية الأولى بقيمة 13 مليون دينار تتضمن تنفيذ خط ناقل جديد للمياه المعالجة من محطة تنقية مياه الصرف الصحي الى المنطقة الصناعية الجنوبية لتعزيز تزويد المنطقة بالمياه المعالجة والمحافظة على استمرارية التزويد ورفع كفاءة النظام من خلال إنشاء خط أنابيب جديد بطول 26 كيلومترا بالإضافة الى العمل على تحديث نظام التزويد الحالي وبعض الأعمال التقنية داخل المحطة، وبناء خزانين للمياه المعالجة بسعة 7000 متر مكعب و5000 متر مكعب في العقبة. 


ومن الجدير ذكره أن المشروع يستهدف توفير كمية تقدر بحوالي 3 ملايين متر مكعب من مياه الشرب سنوياً تستخدم في الصناعة والري حالياً بحيث يتم استبدالها بالمياه المعالجة، كما وسيوفر المشروع إيرادات إضافية للشركة تزيد عن مليونين دينار أردني سنوياً. 


فيما الاتفاقية الثانية البالغة قيمتها 398 ألف دينار تشتمل على توفير خدمات الإشراف الهندسي لتنفيذ الخط الناقل الجديد للمياه المعالجة الى المنطقة الصناعية الجنوبية و سيتم العمل على تنفيذ بنود الاتفاقيتين خلال 300 يوما من تاريخ التوقيع. 


أما الاتفاقية الثالثة والتي تبلغ قيمتها مليون و70 ألف دينار ستعمل الشركة المنفذة على توفير خدمات هندسية وفنية لإدارة مشاريع شركة مياه العقبة على مدار 36 شهرا. ولهذه الاتفاقية أهمية في اشراك القطاع الخاص المحلي والمساهمة في تنفيذ مشاريع مشتركة وتطوير قدرات الشركات العاملة في قطاع المياه. 


وشدد على عزم الوزارة وشركات المياه العاملة في المملكة لتنفيذ المزيد من المشاريع لضمان الامن المائي وإجراء التحسينات على المنظومة المائية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغطية الطلب المتزايد، بالإضافة الى متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي في العقبة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية.


كما وركز وزير المياه والري على الأهمية الكبرى لما تقوم به شركة مياه العقبة من إعادة استخدام للمياه المعالجة لتزويد الصناعات في المنطقة الخاصة لما لذلك من آثار إيجابية على الحفاظ على المصادر المائية الشحيحة في المملكة بالإضافة الى حماية البيئة في مدينة وخليج العقبة. وتجدر الإشارة الى أن مياه العقبة تتميز بإعادة استخدام 100% من المياه المعالجة الخارجة من محطة تنقية الصرف الصحي.


وثمن أبو السعود جهود ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع خفق الفاقد والذي يهدف على المدى الطويل الى تحسين إدارة كميات التزويد المائي لكل مناطق محافظة العاصمة وكافة محافظات المملكة لتغطية الطلب المتزايد وبالأخص خلال فترة الصيف، هذا بالإضافة إلى دعم جهود وزارة المياه والري في الوصول إلى النسبة السنوية المستهدفة لخفض الفاقد المائي والبالغة 2% للوصول إلى ما نسبته 25% بحلول عام 2040. 

 




 

 


 

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