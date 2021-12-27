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150 مليون دينار لتنمية وتطوير البلديات في 2022

الإثنين، 27-12-2021 09:47 ص

150 مليون دينار لتنمية وتطوير البلديات في 2022

وزارة الادارة المحلية


الوكيل الإخباري - بينت أرقام الموازنة العامة لعام 2022، تخصيص مبلغ 150 مليون دينار لمشروع تنمية وتطوير البلديات في الأردن.

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وكشفت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن الحكومة رصدت 500 الف دينار كمساهمة في مشروع المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. 


وجاء ذلك على بند مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج للعام 2022، حيث تم رصد مبلغ 100 الف دينار لتأهيل مكاب النفايات في الأردن، فيما رصد لاستراتيجية ادارة النفايات الصلبة "المحطات التحويلية" مبلغ 600 الف دينار.


وبلغ مجموع المخصصات المقدرة التي تم رصدها للمشاريع الرأسمالية مبلغ  158,177,000 دينار .

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