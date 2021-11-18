الخميس 18-11-2021
الوكيل الاخباري

ادارة الأزمات : نراقب الوضع الوبائي بحذر

علاقة استخدام الانترنت في الربح 2022

توضيح حول ايجاز اصابات كورونا اليوم

المعايطة وبني مصطفى يلتقيان عدداً من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة

مدير عام مؤسسة المتقاعدين يلتقي متقاعدي محافظة معان

الاوبئة : اللجنة تعمل للمحافظة على التعليم الوجاهي

لجنة الأوبئة : لن نوصي بإغلاقات شاملة أو جزئية

الارصاد تنشر تفاصيل تطورات المنخفض وتحذر من السيول

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الأشغال تنشر أرقام الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي القادم

الخميس، 18-11-2021 04:41 م

1500 طفل مصاب بنفس مرض أمير بالمملكة

7c294bc9-b6f0-4158-b573-3e90ba715cdf


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد مستشار امراض الجهاز الهضمي وتغذية وتنظير الأطفال ومتخصص بطب الأطفال الدكتور محمد الرواشدة، أن 1500 طفل مصاب بمرض التليف الكيسي بالمملكة.

اضافة اعلان

 

وقال الرواشدة لـ "الوكيل الإخباري" إن 8% من مصابي مرض التليف الكيسي بالمملكة يموتون قبل عمر السنة.

وأشار إلى أنه يولد 50 طفل سنويا مصاب بمرضى التليف الكيسي منذ الولادة، دون علم ذويهم.

 

وبين أنه لا يوجد طبيب واحد قادر على علاج المرض وذلك لأنه يضرب أجزاء مختلفة من الجسم.

 

ونوه إلى أن الخلل يكمن بعدم وجود فحص مبكر لتشخيص المرض في الأردن بالرغم من وجوده في الدول المتقدمة.

 

وزاد أن مرض التليف الكيسي تم اكتشافه حديثا ، حيث أن أول حالة شخصت بالمرض عام 1937.

 

يذكر إلى أن التليف الكيسي مرض وراثي قاتل ينتقل من الآباء للأبناء ويحدث نتيجة طفرة في الكروموسوم السابع ويسبب مضاعفات في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي ويؤثر على الغدد.

 

وأن الطفل أمير توفي بمرض التليف الكيسي بالرغم من أن الأطباء أجروا له العناية وتقديم العلاجات اللازمة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120211094847916470864

ادارة الأزمات : نراقب الوضع الوبائي بحذر

كورونا 6

توضيح حول ايجاز اصابات كورونا اليوم

ffffff

المعايطة وبني مصطفى يلتقيان عدداً من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة

w

مدير عام مؤسسة المتقاعدين يلتقي متقاعدي محافظة معان

مدارس خاص

الاوبئة : اللجنة تعمل للمحافظة على التعليم الوجاهي

حظر

لجنة الأوبئة : لن نوصي بإغلاقات شاملة أو جزئية

أخبار متعلقة
fd54029b-c451-41e9-8bcb-e5d97f1431f4

تفاصيل مؤثرة لوفاة الطفل أمير في إربد

صور-اطفال-صغار

%44 من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 19 عاماً

main_image6194c16e863ba

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل أمير

r4

6 أطفال شهريا يتم تشخيصهم بأورام الدماغ في الأردن

طلبة خاص 2

التربية توجه دعوة لأولياء أمور مواليد 2016

تطعيم الاطفال

الصحة : ارتفاع نسب تطعيم الأطفال بالمطاعيم الروتينية إلى 95%