1500 طفل مصاب بنفس مرض أمير بالمملكة

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مستشار امراض الجهاز الهضمي وتغذية وتنظير الأطفال ومتخصص بطب الأطفال الدكتور محمد الرواشدة، أن 1500 طفل مصاب بمرض التليف الكيسي بالمملكة.

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وقال الرواشدة لـ "الوكيل الإخباري" إن 8% من مصابي مرض التليف الكيسي بالمملكة يموتون قبل عمر السنة.

وأشار إلى أنه يولد 50 طفل سنويا مصاب بمرضى التليف الكيسي منذ الولادة، دون علم ذويهم.

وبين أنه لا يوجد طبيب واحد قادر على علاج المرض وذلك لأنه يضرب أجزاء مختلفة من الجسم.

ونوه إلى أن الخلل يكمن بعدم وجود فحص مبكر لتشخيص المرض في الأردن بالرغم من وجوده في الدول المتقدمة.

وزاد أن مرض التليف الكيسي تم اكتشافه حديثا ، حيث أن أول حالة شخصت بالمرض عام 1937.

يذكر إلى أن التليف الكيسي مرض وراثي قاتل ينتقل من الآباء للأبناء ويحدث نتيجة طفرة في الكروموسوم السابع ويسبب مضاعفات في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي ويؤثر على الغدد.

وأن الطفل أمير توفي بمرض التليف الكيسي بالرغم من أن الأطباء أجروا له العناية وتقديم العلاجات اللازمة.

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