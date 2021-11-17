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الأربعاء، 17-11-2021 02:34 م

تفاصيل مؤثرة لوفاة الطفل أمير في إربد

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

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 أكد مدير مستشفى الأميرة رحمة الدكتور زيدون الشرمان، اليوم الأربعاء أن الطفل أمير تم تشخيص مرضه بالتليف الكيسي منذ 10 سنوات.

وقال الشرمان لـ "الوكيل الاخباري" أن الطفل أمير كان دائما قيد العلاج والمتابعة في المستشفى وباشراف أخصائي هضمي واخصائي أمراض تنفسية حيث أنه أدخل إلى المستشفى في قسم العناية الحثيثة بتاريخ 15/11/2021.

ونوه إلى أنه أجري له العناية اللازمة لكن بمشيئة الله انتقل إلى رحمة ربه.

وأضاف أن التليف الكيسي مرض وراثي ينتقل من الآباء للأبناء ويحدث نتيجة طفرة في الكروموسوم السابع ويسبب مضاعفات في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي ويؤثر على الغدد.

ويعاني مريض التليف الكيسي من التهابات رئوية متكررة حيث ان الرئتين اكثر الاعضاء تضررًا كما يعاني المرضى من زيادة لزوجة المادة المخاطية ويؤدي مرض التليف الكيسي الى قصور في عمل البنكرياس وفق الشرمان.

وبين أنه لا يوجد علاج محدد لمرضى التليف الكيسي ولكن يتم صرف المضادات الحيوية بشكل شبه دائم ويصرف لهم موسعات القصبات الهوائية بشكل مستمر و انزيمات لمعالجة قصور البنكرياس.

 

وأفاد مصدر مقرب من ذوي الطفل أمير أنه له 3 اشقاء توفاهم الله بنفس المرض.

 

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