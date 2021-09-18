السبت 18-09-2021
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السبت، 18-09-2021 06:15 م

16 ألف جرعة كورونا أُعطيت السبت

وزارة الصحة


 الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 4070424 مسجلا بزيادة قدرها 5595 مسجلين عن يوم الجمعة.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر السبت، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3622207 بزيادة مقدارها 6842 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3164160 بزيادة مقدارها 9227 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 16069 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم 6786367 جرعة.

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