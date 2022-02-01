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الثلاثاء، 01-02-2022 11:39 ص

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أن 179 ألف و655 طالب وطالبة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا لغاية الآن من خلال المراكز الصحية أو الحملات المدرسية.

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وأضافت الوزارة اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري "أن 131 ألف و757 طالب وطالبة تلقوا جرعتي لقاح كورونا منذ بدء حملات التطعيم لطلبة المدارس مشيرة إلى أن بلغ عدد الطلبة الذين تلقوا الجرعة المعززة 286 طالب وطالبة.


ونوهت أن عدد أولياء الأمور الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 826 شخص خلال الحملات المدرسية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.


واستأنفت التربية يوم الأحد الماضي حملة التطعيم لطلبة المدارس في جميع محافظات المملكة للفئة المستهدفة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر.


 




 

 


 

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