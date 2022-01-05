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الأربعاء، 05-01-2022 12:34 م

التربية توضح حول حرمان طالبة توجيهي من دخول امتحان التكميلي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 
اشتكت طالبة توجيهي تكميلي من عدم السماح لها بتقديم امتحان اللغة الانجليزية يوم أمس الثلاثاء وذلك بسبب إصابتها بفيروس كورونا قبل 14 يوم من الامتحان.

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وقالت الطالبة لـ " الوكيل الإخباري" إنها كانت مصابة بالفيروس قبل 14 يوم من الامتحان وأنها ذهبت لإجراء فحص " PCR " بعد مضى فترة الحجر اللازمة و يصادف ذلك قبل يوم واحد من موعد امتحان اللغة الإنجليزية التكميلي .


وأكدت أن نتيجة الفحص لم تظهر مما استدعى ذهابها للامتحان دون إثبات عدم إصابتها بكورونا حيث منعتها الوزارة من تقديم الامتحان بسبب عدم إظهارها نتيجة فحص " PCR " أو شهادة المطعوم لعدم تلقيها جرعتي لقاح كورونا.


ومن جهته قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إنه لا يمكن للطلبة المصابين بكورونا تقديم الامتحانات التكميلية منوها إلى أنه يوجد قاعة للطلبة الذين تظهر عليهم الأعراض ولم تثبت إصابتهم بعد.


ودعا المساعفة من خلال " الوكيل الإخباري" طلبة التوجيهي لإجراء فحص " PCR " قبل 72 ساعة من موعد الامتحان لتجنب تأخير نتائج الفحص .


وتعتمد وزارة التربية والتعليم المطعوم بجرعتيه شرطا لدخول الطلبة إلى امتحان الثانوية العامة بالدورة التكميلية .


 




 

 


 

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