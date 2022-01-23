التربية : إعطاء 300 طالب لقاح كورونا اليوم الأحد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات أنه من المتوقع إعطاء لقاح كورونا لـ 300 طالب وطالبة فقط من المدارس الحكومية اليوم الأحد .

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وأضافت قبيلات في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن تم تخصيص العديد من المراكز في مختلف مناطق المملكة لتطعيم طلبة المدارس الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مدارس الأونروا.



وأكدت قبيلات أن الحملة تهدف إعطاء لقاح كورونا لـ الطلبة الحاصلين على موافقات خطية مسبقة من أولياء الأمور لتلقي المطعوم وعددهم حتى الآن 43 ألف طالب وطالبة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر.











