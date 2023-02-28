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الثلاثاء، 28-02-2023 11:28 ص

18149 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل 18149 شخصا وقعوا عقودا، والتحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والبالغ عددها 908 منشآت.اضافة اعلان


وبحسب آخر إحصائية، الثلاثاء، بلغ عدد المستفيدين 9103 من الإناث، و9046 من الذكور، منهم 621 من الإناث و783 من الذكور منتفعي صندوق المعونة الوطنية.

ويوفر برنامج التشغيل الوطني 2022 "تشغيل" الذي أطلق في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص، ويهدف إلى إيجاد فرص عمل، وبعدها يجري تدريب العامل عند الحاجة.

وبلغ إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين في البرنامج 50390 باحثا، كما بلغ عدد الشواغر المتاحة في سوق العمل من خلال البرنامج 55740.

ويكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية، وتقديم حوافز مالية لمدة 6 أشهر للعامل الواحد 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات) وبما يساوي 150 دينارا.

ودعا البرنامج الذي أطلق في شهر نيسان/أبريل الماضي، الباحثين عن العمل إلى التقديم من خلال زيارة مديريات وأقسام التشغيل في محافظات المملكة كافة أو مراكز تقديم الخدمات المعلنة على www.tashgheel.gov.jo

 




 

 


 

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