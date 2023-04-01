196 فائزا بجوائز تطبيق فواتيري - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي اسم الفائز بالجائزة النقدية الأولى خلال السحب الثاني لجوائز تطبيق فواتيري وقيمتها 25 الف دينار حيث فاز بها مأمون عوده عمر عبد الله كما وأعلن عن أسماء الفائزين بالجوائز الأخرى التي أعلنت عنها الدائرة والبالغ عددها 196 جائزة مختلفة.

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وتم إجراء السحب إلكترونيا بإشراف لجنة مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية وقامت الدائرة بوضع أسماء الفائزين بالجوائز على على صفحتها على الفيس بوك وسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للدائرة.



وقدم مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شكره لكافة الجهات والأشخاص الذين قاموا بتقديم الجوائز كما قدم شكره لكافة المواطنين والأشخاص الذين قاموا بتحميل تطبيق فواتيري على هواتفهم الخلوية وقاموا بتحميل فواتير السلع والخدمات على التطبيق وكذلك للذين قاموا بارسال البلاغات والمعلومات عن مخالفة عدم إصدار الفواتير من الملزمين بإصدارها من الباعة ومؤدي الخدمات والمهنيين.



وأوضح الدكتور حسام أبو علي أن اطلاق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتطبيق فواتيري واستمراره يجيء بهدف نشر ثقافة طلب الفاتورة وعدم التردد بالحصول عليها وكذلك لتحفيز المُكلّفين المُلزَمين على إصدار الفاتورة لكل من يشتري سلعة او يحصل على خدمة مقابل البدل وللتأكيد على أهمية الفاتورة للمشترين ومتلقّي الخدمة ولتحقيق العدالة الضريبية.



وأكد أن عملية تحميل فواتير السلع والخدمات على تطبيق فواتيري ستستمر بشكل متواصل حيث سيكون هناك سحوبات أخرى دوريا للجوائز على الفواتير التي سيتم تحميلها على التطبيق وكذلك البلاغات والمعلومات التي يتم تقديم عن حالات الامتناع والمخالفة بعدم إصدار الفواتير والتي يتم تقديمها من خلال التطبيق.



ودعا الدكتور حسام أبو علي المواطنين والمقيمين كافة إلى تحميل تطبيق فواتيري على هواتفهم النقالة من Google play أو من Store App، وذلك عن طريق استخدام كلمة "فواتيري" أو "Fawateery"، وبعد تنزيل التطبيق يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.



وطلبت الدائرة من الفائزين بجوائز السحب الثاني ضرورة التواصل مع السيد عبدالله صلاح مدير الفوترة على هاتف رقم 0799056779 لغايات التنسيق معه بخصوص تسليم الجوائز لهم في وقت لاحق من هذا الشهر لحين استكمال إجراءات ومتطلبات التسليم حسب الأصول علما بأن أي فائز سيفقد حقه بالحصول على الجائزة بعد مرور 60 يوما من تاريخه.



اسم الفائز ونوع الجائزة

مأمون عودة عمر عبد الله جائزة نقدية مقدارها (25000) دينار

ايمن فيصل موسى حبطوش مكيف 2 طن

طلعت رشيد طلعت شحالتوغ مكيف 2 طن

مزن محمد حسين محمد مكيف 2 طن

هاني فريح سليم حداد مكيف 1.5 طن

نهى وجيه عبد الله محمود مكيف 1.5 طن

ابراهيم علي مرشد الرواشدة مكيف 1.5 طن

وائل بسام علي العيسى مكيف 1.5 طن

زاهر عثمان محمود عثمان مكيف 1 طن

حمزه جمعه محمد جاد الله مكيف 1 طن

عطا محمد محمود الخطيب مكيف 1 طن

خلود ربحي ابراهيم صوان مكيف 1 طن

رنده عبد الفتاح حسن الجزره جهاز لاب توب



ايمان بلال بهجت النسور جهاز لاب توب

محمود عبدالله عبداللطيف مسعود شاشة تلفاز 65 بوصة

علاء الدين مازن سليمان ابو ارميله شاشة تلفاز 65 بوصة

احمد عبد الله احمد شعبان شاشة تلفاز 65 بوصة

محمد زياد حسن سعد الله شاشة تلفاز 50 بوصة

سامر سعيد احمد خنفر شاشة تلفاز 50 بوصة

هلدا غازي صليبا الصفدي شاشة تلفاز 50 بوصة

منى انور شاكر نجمه شاشة تلفاز 50 بوصة

ميساء محمد عبد الله الجراح شاشة تلفاز 42 بوصة



عزام الحاج عزمي حسني وزوز شاشة تلفاز 42 بوصة

احمد حسين علي عنيزات شاشة تلفاز 42 بوصة

جمانه فريد ناجي زيد الكيلاني شاشة تلفاز 42 بوصة

ناريمان حمدان عياط العاصم بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

ماجده محمد سليمان القاضي بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

عدنان موسى محمود ابو عيده بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

حمزه محمود فوزى بني حمد بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

عيسى يوسف عيسى الدبابنه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

عمر فتحي فايز العايد بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

عصام صالح علي السليتي بنزين اوكتان 90 (150) ليتر



توفيق غالب عبد الفتاح اليازجين بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

بهاء محمد عطيه حماد بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

محمود مصطفى دياب مبارك بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

سعاده محمود مصطفى سلامه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

عمر حسين صالح الحسني بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

محمد خلف حمدان الشرعه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

مأمون غازي سعيد قطينه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

غاده حنا الفونس صلاح بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

رائد خالد خضر القنبربنزين اوكتان 90 (150) ليتر

وفاء محمود خالد عمر بنزين اوكتان 90 (150) ليتر



سهى محمد امين صالح الجربا نبنزين اوكتان 90 (150) ليتر

محمد جمال عبد الله قطيشات بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

سوزان تحسين منصور الجغبير بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

وسام رشيد عبد الله الشنيطي بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

خضر منير خضر سليمان بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

عمر وائل عبد الرحمن التل بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

نسرين ابراهيم احمد ابو عواد بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

رانيا رشيد صالح العاصي بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

خالد احمد عبد صيام بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

نيفين علاء الدين سعيد العمري بنزين اوكتان 90 (150) ليتر



بسام عبد الله عبد اللطيف صبره بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

باسل معزوز عبد الله صلاحات بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

محمد جهاد احمد حمدان بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

غانم محمود محمد سليما نبنزين اوكتان 90 (150) ليتر

الاء حسين عمر الزبنبنزين اوكتان 90 (150) ليتر

علي محمد علي الزغول بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

الياس بسام جدوع كنعان بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

احمد عبد الجليل احمد حماد بنزين اوكتان 90 (150) ليتر



لؤي موريس حبيب البله بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

علي محمد علي اسماعيل الربابعه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

بسمان حامد جمعه الشبلي بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

محمد حامد كريم المشاقبه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

انس فواز عبد الرحمن سلمان بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

محمد طلال صالح الخصاونه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

محمد فخرى محمد خليل بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

قاسم محمد موسى الغويرى بنزين اوكتان 90 (150) ليتر



منال محمد عواد غزال ابو العين بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

ربى زهير عبد الله الخطيب بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

محمود محمد محمود ابوجماعه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

ايهم عاطف ابراهيم الرواشده بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

عمر عبد الرحيم احمد البطوش بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

سمير خميس الهندي عنبه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

علي سلمان علي القضاه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

محمد اياد محمد الشدفان بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

نائل احمد عبد الخالق علان بنزين اوكتان 90 (150) ليتر



سيف احمد محمد القطاونه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

حمد عقله سليمان السلايطه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

سميه خليل احمد الهزايمه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

فاطمه ابراهيم عثمان الرمحي بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

ميساء احمد علي الفيومي بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

محمد حسين علي ابو صلب بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

قتيبة عبد الرحيم محمد الحياصات بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

ايفا غسان انسطاس جعنيني بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

وائل محمد زياد عبد اللطيف زعتربنزين اوكتان 90 (150) ليتر

لؤي موسى ظاهر الشديفات بنزين اوكتان 90 (150) ليتر



ايهم نايف حسين ابو عاصي بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

نذير اسحق محمد الكيالي بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

منى يعقوب ابراهيم سهاونه بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

تمام عبد الله محمد ابو عادي بنزين اوكتان 90 (150) ليتر

طارق نظمي عبد المجيد ابو زيد بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

اصال رياض يوسف الصرايره بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

جلال زيدان اعمير عبد الغني بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

محمد وصفى محمد عبده بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

غاده فرج مفلح المعلاويه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

عمر وليد محمد اسعد بنزين اوكتان 90 (100) ليتر



نبيه علي عبد الله المومني بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

حاتم علي موسى عرفه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

فيان نذير نايف نصير بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

مجدى صالح محمد المناصير بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

سلامه عبد الرحيم حسين عياش بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

سامر وائل راتب الشامي بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

ماجد رشيد محمود جاد الله بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

صايل عماد صايل ابراهيم بنزين اوكتان 90 (100) ليتر



ريماس كمال علي الصالحي بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

هيثم محمد احمد ابو اسعيد بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

صدام عبد الرحيم سليمان العمري بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

خالد موسى محمد عوض بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

نايف عايد خميس الحراحشه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

محمد ثاني صالح نوافله بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

رند ابراهيم عبد الرزق بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

زينه معتز انور السعودى بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

اسيل خالد رسمى الخرابشه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر



عبد الحكيم محمد حسين الحوراني بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

مرام عيسى محمود الشناق بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

فراس نعيم احمد ابو قلبين بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

محمد عبد الرؤوف عبد الرحمن فرحات بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

حازم خليل عبد العزيز الكركي بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

عماد نور سلامه عماري بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

لبنى مروان حسني خرفان بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

سامي زكي محمد عليان بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

محمد انيس محمود الانيس بنزين اوكتان 90 (100) ليتر



عمر محمد حسين فواعير بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

رزان حسن محمد بني سعيد بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

مهند عثمان محمد الحايك بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

ماجده محمود محمد قطامش بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

محمد حسن محمد عريقات بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

مصطفى انور مصباح حسن بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

فراس سليمان رستم العلي بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

اية سالم مصطفى الصمادى بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

عصام عبد الفتاح محمد بشير بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

مصطفى العبد محمود داود بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

حازم محمد فرج السعيدين بنزين اوكتان 90 (100) ليتر



ايمان عيسى صالح ياسين بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

عمر خليل محمد نمر بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

رياض فكتور يوسف البواب بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

مالك مصطفى حسن عفانه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

فراس داود محمد عوض الله بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

صبا عبد الوهاب خلف الصعوب بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

محمود حسني محمود عبد الكريم بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

رغد هبة الله عبد المجيد محمد محي الدين بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

هدى محمد حسن الفراج بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

نزار عبد الله محمود الفناطسه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر



راتب عبيد فالح الشعار بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

مي سقر خليل عويس بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

حسام رائد غازى شطناوى بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

احمد محمود سالم شقاقحه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

خالد شفيق محمد عوده بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

حازم فاروق صبحي الكيلاني بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

مصطفى احمد محمد حماد بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

رمزي هاني خضر موسى بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

امين احمد امين علي المصري بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

علي يوسف علي عبد الله بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

عائشه ذياب عبد الرحمن عبادي بنزين اوكتان 90 (100) ليتر



سليم بطرس سليم جلده بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

جهاد علي محمد علي اكفافي بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

رفاد عارف يوسف فاخورى بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

احمد نبيل فائق سيف بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

تسنيم اسماعيل محمد الشافعي بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

اماني منير محمد عوده بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

شرف محمود محمد القضاه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر



اسماء ذيب عبد الرحمن حمزه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

يوسف احمد مسلم الخلايله بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

نسرين حسني سعيد ابو عره بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

ساميه محمد سليم دكاك بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

محمد علي محمد ابراهيم بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

صالح قبلان زعل المحيسن بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

يوسف مصباح يوسف عمرو بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

مصطفى احمد عقله ابو طبنجه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر



محمد طارق عبد اللطيف فريج بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

طارق عيسى حسن ابو الفتوح بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

روضه فوزان عطا الشيخ علي بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

ملاك علي صالح بركات بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

عامر صبحي ضيف الله النظامي بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

ميسون احمد عبد الله ابو اربيحه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر



علاء علي عبد الرحمن الزواهره بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

خلدون طلال محمد خنفر بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

مصطفى محمد سليمان قضاه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

محمد كمال محمد بواعنه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

صباح مد الله شاكر القيسي بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

ماهر طالب علي الهواوره بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

هبه مصطفى ابراهيم المشني بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

سميه عبد الرحمن اسعد كلبونه بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

ربا محمد زياد مصطفى خير الدين عيسى بنزين اوكتان 90 (100) ليتر



امل محمد محمود الحوامده بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

علي موفق محمد البشير بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

وفاء عبد الحميد عبد الله الظاهر بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

رايق عطا حتمل السرحان بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

معاويه عبد الرحيم سليمان العمري بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

فيصل اسامه محمد صالح النجداوي بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

اياد محمد احمد الاحمد بنزين اوكتان 90 (100) ليتر

حياة محمد شوم هاتف خلوي

محمد خالد قطب هاتف خلوي