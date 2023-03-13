كشف تفاصيل احتيال موظف حكومي على مواطن بـ18 ألف دينار

الوكيل الإخباري - قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد مراسلي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سبعة أيام على ذمة التحقيق بجنحة استثمار الوظيفة في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل انتحل صفة مدير مكتب مدير عام الضريبة واحتال على أحد المكلّفين بمبلغ 18 ألف دينار تقاضاها على دفعات.

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في التفاصيل أن هذا الشخص أوّهم أحد المكلّفين والذي تطالبه ضريبة الدخل بمبلغ 200 ألف دينار بأنه قادر على إنهاء هذه المطالبة باعتباره يعمل لدى مدير عام الضريبة عن طريق أحد المحامين.



مصدر مسؤول قال إن المكلّف بعدما اكتشف أمر المراسل الذي اعترف باحتياله عليه اشتكاه لدائرة الضريبة التي أحالته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي أحالت القضية بعد إنجاز التحقيق فيها إلى النيابة العامة.