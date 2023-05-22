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الإثنين، 22-05-2023 02:44 م

204 ملايين دينار فواتير دفعها الأردنيون عبر "جوموبي" الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد مستخدمي نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (جوموبي) مع نهاية شهر نيسان الماضي بنسبة 1.5%، وبعدد إجمالي وصل إلى 1.88 مليون مستخدم.

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ووفقاً للأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" والتي نشرتها جمعية البنوك في النشرة الإحصائية لشهر ايار أنه تم تنفيذ 1.73 مليون حركة من خلال النظام، بقيمة مالية وصلت إلى 204 ملايين دينار.


وأشارت الأرقام أن عدد الحركات المُنفذة انخفضت بنسبة 3.5% والقيم المالية لهذه الحركات قد انخفض بنسبة 6.3% بالمقارنة مع شهر آذار الماضي.


وعن توزيع العملاء المستخدمين للنظام، أوضحت الأرقام أن 55.9% من المستخدمين ذكور، و44.1 % من الإناث.


يشار الى ان جوموبي هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، حيث يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية، ويشارك في النظام مقدمو خدمات الدفع عبر الهاتف النقال.

 




 

 


 

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