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السبت، 05-11-2022 08:42 م

243 طلبا للترشح لعضوية مجالس إدارة غرف التجارة

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إغلاق باب الترشح لعضوية انتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022، حيث بلغ عدد طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارة (243) طلبا و(25) طلبا لتمثيل القطاعات التجارية.

ووفقا لنظام غرف التجارة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، فإن لجنة الإشراف تفصل بطلب الترشح قبولا أو رفضا خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمها طلبات الترشح من مكتب الغرف التجارية.

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