19 مرشحا لانتخابات غرفة تجارة إربد في اليوم الأول

الوكيل الاخباري - تقدم 19 مرشحا بطلبات ترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة إربد المقرر إجراؤها في الثالث من الشهر المقبل.



وبحسب رئيس لجنة الانتخاب المهندس عوني الشديفات، فإن المترشحين الذين تقدموا بطلبات ترشح خلال اليوم الأول من فترة الترشح التي تنتهي عند الساعة الثانية ظهر السبت المقبل هم: محمد الشوحة، تيسير نصيرات، محمود الرشدان، أيمن الغزاوي، محمد صبيح العفوري، احمد الحواري، رائد القرعان، عماد المحمود، وسيم المسعد، أحمد الشيخ أكريم، زيد شقيرات، رأفت القرعان، عدنان العفوري، فيصل أبو ذان، محمد العمري، احمد بني هاني، محمد الشيخ اكريم، موسى السعدي، معتصم الكردي.

اضافة اعلان