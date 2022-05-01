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الأحد، 01-05-2022 02:07 م

25 ألف أردني أدوا مناسك عمرة رمضان

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الوكيل الإخباري - قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر إن عدد الأردنيين الذين أدوا مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك وصل إلى 25 ألف معتمر. 

وأضاف الشاعر لـ " الوكيل الإخباري" أن العدد الإجمالي للمعتمرين خلال الموسم للعام الحالي تراوح من 50 إلى 60 ألف معتمر. 

وبيّن أن موسم العمرة في رمضان العام الحالي يعتبر ممتاز بالمقارنة مع عامي 2021 و2020، موضحاً أن جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها كانت السبب في قلة عدد المعتمرين. 

وأضاف الشاعر أن موسم العمرة لهذا العام مستمر حتى شهر شوال المقبل. 

وأعلنت السلطات السعودية في وقت سابق أن أعداد المعتمرين تجاوز الـ 2.5 مليون معتمر خلال شهر رمضان.

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