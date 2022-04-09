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السبت، 09-04-2022 10:12 ص

25 مليون يورو لدعم استجابة الأردن لارتفاع أسعار السلع

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيقدم 25 مليون يورو، للأردن، لدعم استجابته لارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.

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ويعدّ التمويل الجديد جزءا من مبادرة "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود"، التي تبلغ قيمتها 225 مليون يورو لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق ما اطّلعت عليه "المملكة".


ويهدف التمويل الجديد إلى معالجة حالات الطوارئ المتعلقة بنقص السلع الأساسية والحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية على المدى القصير ودعم الزراعة المستدامة في المستقبل، حيث سيخصص التمويل للـ"الأشخاص الأكثر ضعفا و/ أو الشركاء الأكثر تضررا من الأزمة".


وسيقدم الاتحاد الأوروبي الجزء الأكبر من التمويل لمصر بقيمة 100 مليون يورو، فيما توزع المبلغ المتبقي على: الجزائر 5 ملايين يورو، ولبنان 25 مليون يورو، والمغرب 15 مليون يورو، وفلسطين 25 مليون يورو، وسوريا 10 ملايين يورو، وتونس 20 مليون يورو.


وفسر الاتحاد اختيار هذه الدول للحصول على التمويل باعتمادها الشديد على أوكرانيا و/ أو واردات الغذاء الروسية أو الأسمدة الصناعية.


وتأتي هذه المبادرة جزءا من استجابة واسعة النطاق للتخفيف من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي.


وقال مفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي: "في وقت الأزمة، يقف الاتحاد الأوروبي متضامنا مع شركائه؛ إذ تهدد الحرب الروسية الأمن الغذائي في جميع أنحاء منطقتنا".


وأضاف أن "حزمة الدعم التي يقدمها الاتحاد، والتي تبلغ 225 مليون يورو، ستساعد الناس وتدعمهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك ضمان وصول السلع والخدمات الأساسية إليهم".


 




 

 


 

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