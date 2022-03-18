الجمعة 18-03-2022
الوكيل الاخباري

حادثة تأسر القلوب..ركاب طائرة يغنون Baby Shark والسبب!

فلكياً.. هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

وزير الأوقاف: الجهاد شرع لرد العدوان

99 مرشحا يتنافسون على رئاسة 18 بلدية في المفرق

توضيح حكومي حول أسعار المواد الغذائية في المملكة

ما الفرق بين البيض الأبيض والبني؟

وفيات الجمعة 18-3-2022

مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة- أسماء

تفاصيل الحالة الجوية ليوم غد السبت

التعامل مع 1114 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الجمعة، 18-03-2022 01:34 م

توضيح حكومي حول أسعار المواد الغذائية في المملكة

137339Image1-1180x677_d


الوكيل الاخباري- توقّع ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، عدم ثبات أسعار المواد الغذائية ولغاية عام أو أكثر، باستثناء الخبز.

وقال الجيطان “لا توجد أي مادة ستبقى ثابتة على سعرها من الآن ولغاية سنة أو أكثر باستثناء مادة الخبز، إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه، والسبب أن القمح موجود كمخزون والخبز مسعّر، ولا ارتفاعات على مواده الخام.

اضافة اعلان


وتحدث الجيطان عن وضع “صعب” بشأن ارتفاع أسعار المواد الخام والمواد الغذائية عالميا، لكن في الأردن الأسعار كانت مستقرة لفترة نتيجة وجود بعض المخزون، لكن في الأيام المقبلة، قد تكون هناك ارتفاعات للأسعار نتيجة الارتفاعات في الأسواق العالمية بعد 3 أو 4 أشهر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320221515749136865059

وزير الأوقاف: الجهاد شرع لرد العدوان

623463248248c

99 مرشحا يتنافسون على رئاسة 18 بلدية في المفرق

5c4b0ff3-2a0b-4878-a667-435a65e9ea54

مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة- أسماء

3202216105953304932395

التعامل مع 1114 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

mother-3-09-08-2014

82569 حالة ولادة صُرِف عنها بدل إجازة أمومة

623429fe34f9e

1,8 مليون مستخدم للمحفظة الإلكترونية في الأردن

أخبار متعلقة
whole-roasted-chicken-rosemary-chilli-1680745

الزراعة: إلغاء تصاريح وشروط الاستيراد على 200 سلعة.. وهكذا سنوفر الدجاج في رمضان

شاورما

نقابة المطاعم: وجبة الشاورما العادي لا زالت بدينارين

زيت

4 أنواع زيوت نباتية استوردها الأردن العام الماضي

0L5A1502 - Copy

خبير: قرارات الحكومة أخرت رفع الأسعار واقتصادنا بات مكشوفاً

35781_large

خطة رقابية من الغذاء والدواء استعدادًا لرمضان

140069_4_1580380177

مدير المؤسسة المدنية لـ"الوكيل": حددنا كميات السلع للمواطنين من باب التحوط وأسعارنا ثابتة ومخزوننا آمن