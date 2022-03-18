توضيح حكومي حول أسعار المواد الغذائية في المملكة

الوكيل الاخباري- توقّع ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، عدم ثبات أسعار المواد الغذائية ولغاية عام أو أكثر، باستثناء الخبز.



وقال الجيطان “لا توجد أي مادة ستبقى ثابتة على سعرها من الآن ولغاية سنة أو أكثر باستثناء مادة الخبز، إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه، والسبب أن القمح موجود كمخزون والخبز مسعّر، ولا ارتفاعات على مواده الخام.

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وتحدث الجيطان عن وضع “صعب” بشأن ارتفاع أسعار المواد الخام والمواد الغذائية عالميا، لكن في الأردن الأسعار كانت مستقرة لفترة نتيجة وجود بعض المخزون، لكن في الأيام المقبلة، قد تكون هناك ارتفاعات للأسعار نتيجة الارتفاعات في الأسواق العالمية بعد 3 أو 4 أشهر.



