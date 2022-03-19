السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 10:20 ص

أردنيون في أوكرانيا يتحدثون عن وضعهم حالياً

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الوكيل الإخباري - أكد عدد من ابناء الجالية الأردنية في أوكرانيا أن الأردنيين الذين قرروا البقاء في البلاد بخير و وضعهم مستقر وآمن. 

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وقال عدد منهم لـ " الوكيل الإخباري" إن من قرروا البقاء في أوكرانيا يتواجدون الآن في مناطق آمنة ومتوفر لديهم ما يلزم من سبل الحياة.


وأشاروا أنه لم يرد أي نداء طارئ من أي أردني متواجد في أوكرانيا منذ أيام، خاصة بعد أن نفذت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عمليات الإخلاء.


ووفقاً لوزارة الخارجية، قامت خلية الأزمة منذ بداية الازمة الاوكرانية بتسهيل إجراءات خروج أكثر من 1281 اردنياً وعائلاتهم، واتخاذ الإجراءات لعودة ما يقارب 500 أردني وعائلاتهم ممكن ابدوا رغبتهم بالعودة الى المملكة.

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