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الخميس، 25-04-2024 02:07 م

2867 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2867 طنا، منها 2136 طن خضار، و504 أطنان من الفواكه، و226 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 15 و25، والبطاطا بين 35 و55، والبندورة بين 7 و15، والجزر بين 25 و35، والخيار بين 20 و30، والزهرة بين 20 و30، والليمون بين 25 و50، والموز البلدي بين 40 و70قرشا.

 




 

 


 

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