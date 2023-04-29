السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

29.5 مليون فحص دم تم اجراؤه في مختبرات الصحة العام الماضي

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السبت، 29-04-2023 02:14 م

29.5 مليون فحص دم تم اجراؤه في مختبرات الصحة العام الماضي

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الوكيل الاخباري - بينت إحصاءات رسمية، أن عدد فحوصات الدم التي أجرتها وزارة الصحة العام الماضي في مختبرات الوزارة وصلت إلى 29 مليون و 500 الف فحص .

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وبينت الارقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" ان عدد المتبرعين للدم في الأردن عام 2022 وصل إلى  144327 متبرعاً. 

 

وأوضحت الارقام، أن عدد المستشفيات الحكومية 31 مستشفى وعدد الأسرّة 5884 سريراً، فيما بلغ عدد المستشفيات الخاصة 70 مستشفى بسعة 5529 سريراً، وعدد المستشفيات الحكومية الاخرى 19 مستشفى بسعة 4586 سريراً.


وأضافت أن نسبة الوفيات من مجموع الإدخالات العام الماضي بلغت 1.8%، فيما بلغ متوسط مدة اقامة المريض في المستشفى 3.4 يوم لكل مريض.

 




 

 


 

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