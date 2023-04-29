29.5 مليون فحص دم تم اجراؤه في مختبرات الصحة العام الماضي

الوكيل الاخباري - بينت إحصاءات رسمية، أن عدد فحوصات الدم التي أجرتها وزارة الصحة العام الماضي في مختبرات الوزارة وصلت إلى 29 مليون و 500 الف فحص .

اضافة اعلان



وبينت الارقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" ان عدد المتبرعين للدم في الأردن عام 2022 وصل إلى 144327 متبرعاً.



وأوضحت الارقام، أن عدد المستشفيات الحكومية 31 مستشفى وعدد الأسرّة 5884 سريراً، فيما بلغ عدد المستشفيات الخاصة 70 مستشفى بسعة 5529 سريراً، وعدد المستشفيات الحكومية الاخرى 19 مستشفى بسعة 4586 سريراً.



وأضافت أن نسبة الوفيات من مجموع الإدخالات العام الماضي بلغت 1.8%، فيما بلغ متوسط مدة اقامة المريض في المستشفى 3.4 يوم لكل مريض.