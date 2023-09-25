الإثنين 25-09-2023
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الإثنين، 25-09-2023 05:24 م

2901 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري-  بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2901 طن، منها 1888 طن خضار، و855 طن فواكه، و158طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و45، والبطاطا بين 35 و60، والبندورة بين 15و40، والجزر بين 70و100، والخيار بين 15و35، والزهرة بين 25 و45، والليمون بين 40 و70، والموز البلدي بين 60 و 80 قرشا.

 




 

 


 

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