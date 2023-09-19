الامانة تنفذ مشاريع بنية تحتية لتعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار

الوكيل الاخباري - باشرت فرق أمانة عمان من بداية فصل الصيف الحالي بتنظيف مجاري السيول والأودية المفتوحة، وعملت من مطلع العام الحالي كذلك على تأهيل وتنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية.



ونفذت الامانة وفقاً للمدير التنفيذي للطرق المهندس وليد العموش على مدار العام الحالي مشاريع بنية تحتية لتعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية ضمن الخطط التنفيذية وخطط وملاحظات مناطق الامانة.



وقال العموش إن ابرز هذه المشاريع تنفيذ خطوط عبارات انبوبية في مناطق، احد، والمقابلين ودوار الحويان و حي ابو الراغب ، وشارع البنيات، وتنفيذ عبارات صندوقية مناطق شارع الأميرة مقبولة مع شارع البنيات و عراق لأمير وشارع الجيش بماركا قرب بن العميد وصيانة وتأهيل لعبارة سقف السيل شارع قريش .



وأشار الى ان فرق الامانة عملت استعداداً لموسم الشتاء على تفقد وصيانة المضخات في الإنفاق والمولدات الكهربائية ، وتجهيز الكوادر البشرية والفنية العاملة على خطة الطوارئ مع تجهيز المعدات والآليات وتفقدها وصيانتها .

اضافة اعلان