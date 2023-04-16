3 اصابات بحريق شقة في أبو علندا

الوكيل الإخباري- قال الملازم أول محمد الخطاطبة من مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إنّ المديرية تعاملت مع حوادث عديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع عدد من الحوادث كان من ضمنها حوادث مؤلمة، منها 3040 حالة إسعافية و 368 إنقاذ و 85 إطفاء.



ومن هذه الحوادث فقد تعاملت المديرية مع إصابة ثلاثة أشخاص بضيق تنفس إثر حريق شب بشقة بمنطقة أبو علندا، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى اللطرون العسكري، وكانت حالاتهم العامة متوسطة.

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وتم التعامل مع وفاة 3 أشخاص بصعقة كهربائية في محافظة جرش، أثناء رفعهم لخزان حديدي على سطح منزل وكان الخزان قريب من أسلاك عمود كهرباء ضغط عالي، بالإضافة إلى حادث وفاة طفلة إثر تعرضها لإصابات بالغة نتيجة حادث دهس في محافظة العقبة.





كما تم إنقاذ سائح أجنبي في وادي رم سقط عن قاطع صخري يقدر ارتفاعه 15م، حيث تبين أنّه يعاني من جروح ورضوض وكسر في القدم اليسري حيث قدمت الإسعافات اللازمة له والجبائر وحالته العامة متوسطة.



وبما يخص حوادث السير، فقد تعاملت مع حادث تصادم وقع بين 3 مركبات في منطقة طبربور أصيب فيه 5 أِشخاص بجروح مختلفة وحالتهم العامة متوسطة.



ولاحظت المديرية بحسب الخطاطبة، أنّ العديد من الأهالي يسمحون لأبنائهم الأحداث بقيادة المركبات بالرغم من أنهم دون السن القانوني الذي يسمح بذلك، ما قد يؤدي إلى حوادث مؤلمة.



وطالبت المديرية قبيل عيد الفطر الالتزام بتعليمات السير كاملة، وعدم اعتماد السرعات الزائدة، وفتح الطرق أمام سيارات الإسعاف.