الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

صحيفة قطرية: الهاشميون ارتبطوا تاريخيا بالقدس فحفظوا مكانتها وقاموا على رعايتها

وكلاء السياحة: 70% نسبة انخفاض حجوزات السفر خلال عطلة عيد الفطر

الأردن يشارك في الدورة الـ 56 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة

وزير الخارجية السوري يزور تونس غدا الاثنين

الدوريات الخارجية: إصابتان بـ3 حوادث متفرقة خلال 24 ساعة

3 اصابات بحريق شقة في أبو علندا

قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم

استقرار أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 يسجل 40.5 دينارا

4900 معتقل بسجون الاحتلال بينهم 31 أسيرة و160 طفلًا

تشاد تغلق حدودها مع السودان

الأحد، 16-04-2023 11:17 ص

3 اصابات بحريق شقة في أبو علندا

420231210739363279020


الوكيل الإخباري- قال الملازم أول محمد الخطاطبة من مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إنّ المديرية تعاملت مع حوادث عديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع عدد من الحوادث كان من ضمنها حوادث مؤلمة، منها 3040 حالة إسعافية و 368 إنقاذ و 85 إطفاء.

ومن هذه الحوادث فقد تعاملت المديرية مع إصابة ثلاثة أشخاص بضيق تنفس إثر حريق شب بشقة بمنطقة أبو علندا، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى اللطرون العسكري، وكانت حالاتهم العامة متوسطة.

اضافة اعلان

 

وتم التعامل مع وفاة 3 أشخاص بصعقة كهربائية في محافظة جرش، أثناء رفعهم لخزان حديدي على سطح منزل وكان الخزان قريب من أسلاك عمود كهرباء ضغط عالي، بالإضافة إلى حادث وفاة طفلة إثر تعرضها لإصابات بالغة نتيجة حادث دهس في محافظة العقبة.


كما تم إنقاذ سائح أجنبي في وادي رم سقط عن قاطع صخري يقدر ارتفاعه 15م، حيث تبين أنّه يعاني من جروح ورضوض وكسر في القدم اليسري حيث قدمت الإسعافات اللازمة له والجبائر وحالته العامة متوسطة.

وبما يخص حوادث السير، فقد تعاملت مع حادث تصادم وقع بين 3 مركبات في منطقة طبربور أصيب فيه 5 أِشخاص بجروح مختلفة وحالتهم العامة متوسطة.

ولاحظت المديرية بحسب الخطاطبة، أنّ العديد من الأهالي يسمحون لأبنائهم الأحداث بقيادة المركبات بالرغم من أنهم دون السن القانوني الذي يسمح بذلك، ما قد يؤدي إلى حوادث مؤلمة.

وطالبت المديرية قبيل عيد الفطر الالتزام بتعليمات السير كاملة، وعدم اعتماد السرعات الزائدة، وفتح الطرق أمام سيارات الإسعاف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تتتت

صحيفة قطرية: الهاشميون ارتبطوا تاريخيا بالقدس فحفظوا مكانتها وقاموا على رعايتها

1220222813136844274821

وكلاء السياحة: 70% نسبة انخفاض حجوزات السفر خلال عطلة عيد الفطر

bb78ee37-العلم-الأردني

الأردن يشارك في الدورة الـ 56 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة

89e0bc81-111-6

الدوريات الخارجية: إصابتان بـ3 حوادث متفرقة خلال 24 ساعة

Wanderheuschrecke-01

زراعة الكرك: لا وجود للجراد في المحافظة

ح

افتتاح مصنعين جديدين للأدوية العام الحالي

أخبار متعلقة
20210313192057235

وفاة فتاة 15 عاماً اختناقاً بسبب تسرّب غاز كيزر في جرش

4202339385719079060

4 إصابات بتدهور مركبة واصطدامها بعامود في المفرق

339340363_1171530570222214_7024855794919552012_n

التعامل مع 1254 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

9b79ab48-950f-4b4a-aac2-53464a946cc3

الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط داخل بئر ماء بعمق 16م

339340363_1171530570222214_7024855794919552012_n

التعامل مع 1089 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

337528415_783895522695692_92803111393298607_n

التعامل مع 1156 حالة اسعافية خلال 24 ساعة