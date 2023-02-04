3 وفيات و245 اصابة بحوادث سببها المدافئ منذ بداية الشتاء في المملكة

الوكيل الإخباري - كشف الملازم محمد الخطاطبة، من مديرية الدفاع المدني، أنه منذ بداية الشتاء حتى يوم الخميس الماضي، توفي 3 أشخاص وأصيب 245 شخصاً بحوادث سببها سوء استخدام المدافئ.

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وبيّن الخطاطبة أن أهم أسباب الحوادث تمحورت حول، ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، وعدم تهوية المنزل، واستخدام المدافئ للطهي، ووضعها قرب الاثاث، وإدخال مواقد الفحم داخل الغرف.



وأشار إلى أن أغلب حالات الوفاة كانت بسبب ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم ما يسبب اختناق الشخص بسبب نقص الاوكسجين.



ودعا المواطنين إلى التعامل السليم مع وسائل التدفئة واتباع الإجراءات الصحيحة لتجنب وقوع الحوادث.

