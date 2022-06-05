3.480 مليون مستفيد من التأمين الصحي المدني في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشفت أرقام رسمية أن عدد المؤمنين تأمينا صحيا مدنيا لدى وزارة الصحة وصل إلى 3 مليون و480 ألفا و803 شخص.

اضافة اعلان

وأظهرت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أن نحو 650 ألف من المؤمن عليهم هم أطفال دون 6 سنوات، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم فوق سن 60 عام نحو 125 ألفا و63 شخص.

وبلغ عدد الأسر الفقيرة (شبكة الأمان الاجتماعي، منتفعي صندوق المعونة الوطنية، قرية الغويبة، أبناء لواء البترا التنموي السياحي) نحو 1 مليون و278 ألفا و889 شخصا.

كما بلغ عدد المؤمن عليهم من الموظفين والمتقاعدين ومنتفعيهم نحو 1 مليون و352 ألفا و824 شخصا، فيما شمل التأمين أيضا فئة النساء الحوامل والمتبرعين بالدم والأعضاء نحو 67 ألفا و629 شخصا.