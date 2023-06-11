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الأحد، 11-06-2023 01:49 م

3.8 مليون أردني دفعوا فواتير عبر إي فواتيركم الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - ارتفعت نسبة مستخدمي نظام إي فواتيركم للدفع الإلكتروني خلال شهر أيار الماضي 0.8% ليصل بعدد إجمالي بلغ 3 مليون و800 ألف مستخدم.

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وأظهرت بيانات تقرير أنظمة المدفوعات، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" ان عدد المستخدمين للنظام (المستخدمون جدد) إرتفع بنسبة 1% بعدد بلغ 32 ألفاً، والمستخدمون الحاليون 3 مليون و79 ألفاً. 


وأوضحت أنه يوجد من خلال النظام 469 مفوتراً، و1426 خدمة تُقدم عبر النظام. 
وحول عدد حركات الدفع التي تمت من خلال اي فواتيركم، أشارت الأرقام إلى أنه ارتفع عدد الحركات بنسبة 30.8% وبعدد وصل إلى 4 مليون و550 ألف حركة الشهر الماضي .


ووصلت القيمة المالية لهذه الحركات 1 مليار و74 ألف دينار بارتفعاع نسبته 8.3% عن ما كان عليه في شهر نيسان.

 




 

 


 

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