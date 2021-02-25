30 ألف جرعة لقاح جديدة تصل الأحد إلى المملكة

الوكيل الاخباري -

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قال مدير التطعيم في وزارة الصحة كامل أبو السل إن يوم الأحد القادم سيصل 30 ألف جرعة لقاح لفايروس كورونا إلى الأردن حسب خطة وزارة الصحة .وأكد أبو السل "لموقع الوكيل الإخباري" أن الثلاثاء القادم سيتم توزيع اللقاح على 29 مركز صحي في جميع أنحاء المملكة ومن بعدها سيتم البدء بإعطاءه للمواطنون.وبين أن اللقاح سيعطى إلى 4 ألف شخص يومياً حتى يتم تغطية اكبر عدد ممكن من المسجلين على المنصة مشيراً إلى أن عملية إعطاء اللقاح تتم أول بأول فور وصول اللقاح.ونوه أبو السل أن وصول اللقاح يكون بشكل أسبوعي و بكميات متفاوتة .وكان قد قال وزير الصحة نذير عبيدات في تصريحات سابقة إن الحكومة تسخر جميع الإمكانات والطاقات لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاح وإعطائها بالسرعة الممكنة لأكبر نسبة من المواطنين.