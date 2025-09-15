الإثنين 2025-09-15 08:31 م
 

الملك وأمير قطر والرئيس المصري يجرون اتصالا مرئيا مع قادة فرنسا وبريطانيا وكندا

ا
وجرى التأكيد على إدانة العدوان الإسرائيلي على قطر
 
الإثنين، 15-09-2025 08:14 م

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، ضرورة تكثيف الجهود إقليميا ودوليا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية على سيادة الدول، والتي تعد خرقا للقانون الدولي.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اتصال مرئي مشترك أجراه جلالته من الدوحة إلى جانب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.


وتم التأكيد، خلال الاتصال، على إدانة العدوان الإسرائيلي على قطر، والإشارة إلى أهمية انعقاد مؤتمر حل الدولتين الشهر الحالي في نيويورك، كوسيلة لتعزيز الحوار وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام.


وبحث الاتصال، الذي جرى على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر، ضرورة وقف الحرب على غزة، وأبرز التطورات في الضفة الغربية والقدس.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الملك يعقد لقاءات في الدوحة مع قادة دول شقيقة

أخبار محلية الملك يعقد لقاءات في الدوحة مع قادة دول شقيقة

إسبانيا تلغي صفقة قاذفات صواريخ إسرائيلية بـ700 مليون يورو

عربي ودولي إسبانيا تلغي صفقة قاذفات صواريخ إسرائيلية بـ700 مليون يورو

ا

أخبار محلية الملك وأمير قطر والرئيس المصري يجرون اتصالا مرئيا مع قادة فرنسا وبريطانيا وكندا

ل

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

ل

أخبار محلية الملك يلتقي بن سلمان لبحث العلاقات والتطورات الإقليمية

ا

أخبار محلية الملك يلتقي عباس على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة

مجلس التعاون الخليجي يوجه لتفعيل آليات الدفاع المشترك

عربي ودولي مجلس التعاون الخليجي يوجه لتفعيل آليات الدفاع المشترك

ا

أخبار محلية وزير البيئة يفتتح متحف العرب البيئي في جرش



 
 





الأكثر مشاهدة