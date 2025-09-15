الملك وأمير قطر والرئيس المصري يجرون اتصالا مرئيا مع قادة فرنسا وبريطانيا وكندا

جاء ذلك خلال اتصال مرئي مشترك أجراه جلالته من الدوحة إلى جانب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
وتم التأكيد، خلال الاتصال، على إدانة العدوان الإسرائيلي على قطر، والإشارة إلى أهمية انعقاد مؤتمر حل الدولتين الشهر الحالي في نيويورك، كوسيلة لتعزيز الحوار وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام.
وبحث الاتصال، الذي جرى على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر، ضرورة وقف الحرب على غزة، وأبرز التطورات في الضفة الغربية والقدس.
