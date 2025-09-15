"الزراعة" و"تجارة الأردن" تبحثان تعزيز الأمن الغذائي

الوكيل الإخباري- بحث وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، اليوم الاثنين، عدداً من القضايا ذات الصلة بالقطاع الغذائي.

وناقش الجانبان، بحضور بحضور نائب نقيب تجار المواد الغذائية خلدون العقاد، آليات تعزيز التعاون لضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية الأساسية إلى السوق المحلي بالكميات والجودة والأسعار المناسبة، وبما يلبي احتياجات المستهلك ويحافظ على استقرار السوق.



وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تكامل الجهود مع القطاع التجاري والقطاع الخاص عموماً، من خلال تنسيق السياسات وتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.