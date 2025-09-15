الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة

الوكيل الإخباري- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة إن كلمة جلالة الملك في "قمة الدوحة" تشكل الموقف الأردني الثابت تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودعم المملكة ضد أي عدوان يطال تلك الدول، خاصة العدوان الأخير على قطر الشقيقة.

وأكد الخصاونة أن كلمة جلالة الملك كانت إدانة واضحة للعدوان، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يدفع المنطقة نحو المزيد من العنف، لافتًا إلى أن جلالته شدد على ضرورة أن تخرج القمة بقرارات عملية لمواجهة هذا الخطر.



وأضاف إن كلمة جلالة الملك حملت في طياتها ابعاداً سياسية مفادها تكثيف الجهود المشتركة والتضامن مع دولة قطر الشقيقية ما يعكس التزام المملكة الأردنية الهاشمية بالأمن القومي العربي لمواجهة غطرسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة .



وأشار الخصاونة الى ضرورة السعي المتواصل من المجتمع الدولي ومجلس الامن ومحبين السلام للضغط على إسرائيل لوقف كافة الانتهاكات والخروقات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.