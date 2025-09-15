الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة

وأكد الخصاونة أن كلمة جلالة الملك كانت إدانة واضحة للعدوان، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يدفع المنطقة نحو المزيد من العنف، لافتًا إلى أن جلالته شدد على ضرورة أن تخرج القمة بقرارات عملية لمواجهة هذا الخطر.
وأضاف إن كلمة جلالة الملك حملت في طياتها ابعاداً سياسية مفادها تكثيف الجهود المشتركة والتضامن مع دولة قطر الشقيقية ما يعكس التزام المملكة الأردنية الهاشمية بالأمن القومي العربي لمواجهة غطرسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة .
وأشار الخصاونة الى ضرورة السعي المتواصل من المجتمع الدولي ومجلس الامن ومحبين السلام للضغط على إسرائيل لوقف كافة الانتهاكات والخروقات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
ولفت الى ان جلالة الملك تحدث عن المخططات الإسرائيلية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية والوقوف بحزم امام التهجير .
