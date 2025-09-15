السميرات: التحول الرقمي أصبح واقعًا ملموسًا في الأردن

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، أن التحول الرقمي في الأردن أصبح واقعًا ملموسًا بفضل تكامل الجهود الوطنية، مشيرًا إلى إنجاز رقمنة 1728 خدمة حكومية بنسبة 72%، وإطلاق أكثر من 500 خدمة عبر تطبيق "سند"، مع خطة للوصول إلى 80% مع نهاية العام الحالي و100% بحلول عام 2026.
وتطرّق الوزير إلى أبرز المشاريع النوعية التي أطلقتها الوزارة، مثل المستشفى الرقمي، جواز السفر الإلكتروني، البوابات الإلكترونية في مطار الملكة علياء الدولي، ونظام الفوترة الضريبية، بالإضافة إلى منصة البيانات المفتوحة، وبوابة المشاركة الإلكترونية "تواصَل"، وتشغيل تسعة مراكز خدمات حكومية شاملة أنجزت أكثر من 3.7 مليون معاملة بنسبة رضا 98%.
كما شدّد السميرات على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب تعزيز الحوكمة، تسريع الانتقال إلى السحابة الحكومية، وتحسين جودة البيانات وتكاملها، والاستفادة من التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل والبيانات الضخمة، مؤكّدًا أن الأردن ماضٍ بثقة، وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، نحو بناء تجربة حكومية رقمية متكاملة تليق بالمواطن الأردني.
