الملك يعقد لقاءات في الدوحة مع قادة دول شقيقة

08:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746189 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبد ﷲ الثاني، في الدوحة، الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد دولة الكويت، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. اضافة اعلان





وتم التأكيد، خلال اللقاءات التي عقدت على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، على أهمية إدامة تنسيق المواقف العربية والإسلامية حيال المستجدات الإقليمية، وضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والحفاظ على أمن الدول وضمان سيادتها.



وتم بحث العدوان الإسرائيلي على قطر، إذ أعرب القادة عن إدانتهم لهذا العدوان وتضامنهم مع دولة قطر، ودعمهم لجهودها في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.



كما شدد جلالة الملك على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدا رفض الأردن التام لخطط تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وضم الأراضي.



وجرى التأكيد على متانة العلاقات الأخوية بين الأردن والدول الشقيقة، والحرص المشترك على توسيع التعاون في شتى المجالات.



وحضر اللقاءات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.



