الإثنين 2025-09-15 08:32 م
 

الملك يلتقي بن سلمان لبحث العلاقات والتطورات الإقليمية

جانب من اللقاء
 
الإثنين، 15-09-2025 07:41 م

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإسلامية، والجهود المبذولة للتعامل معها بما يعزز الأمن والاستقرار.

 
 
