الملك يلتقي بن سلمان لبحث العلاقات والتطورات الإقليمية

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإسلامية، والجهود المبذولة للتعامل معها بما يعزز الأمن والاستقرار.
-
أخبار متعلقة
-
الملك وأمير قطر والرئيس المصري يجرون اتصالا مرئيا مع قادة فرنسا وبريطانيا وكندا
-
الملك يلتقي عباس على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة
-
وزير البيئة يفتتح متحف العرب البيئي في جرش
-
خطة وطنية للتعامل مع الأحوال الجوية غير الاعتيادية 2025-2026
-
سلطة البترا تبحث مع الأمن العام ترتيبات استضافة بطولة التقاط الأوتاد
-
العيسوي: الوصاية الهاشمية مبدأ راسخ لا حياد عنه
-
وزير الثقافة يفتتح يوما ثقافيا وطنيا في الموقر
-
المجلس التمريضي يبحث تطوير عمل الممرض المختص