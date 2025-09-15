الملك يلتقي بن سلمان لبحث العلاقات والتطورات الإقليمية

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة.

