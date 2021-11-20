الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -



كشف نقيب أصحاب صالات الأفراح، مأمون المناصير أن 30% من صالات الأفراح غير مرخصة من إجمالي الصالات في المملكة.

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وأكد المناصير اليوم السبت لـ " الوكيل الإخباري" أنه لم يتم مخالفة أو ضبط أي حفلات أعراس مخالفة أقيمت في صالات غير مرخصة بعد قرار وزارة الداخلية .



ونوه إلى أن صالات الأفراح ملتزمة بالبروتوكول الصحية المعتمد و بالطاقة الاستيعابية المسموحة مضيفا أن العدد الكلي لصالات الأفراح 1100 صالة مرخصة وغير مرخصة.



وكان وزير الداخلية قرر منع إقامة حفلات الأفراح خارج الصالات المرخصة بالإضافة لمنع إقامة بيوت العزاء نهائيا.

