وسم جورج قرداحي يتصدر تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #جورج_قرداحي عبر منصة تويتر اليوم السبت في المملكة وذلك إثر تصريحات له تحدث فيها عن موقفه من الحرب على اليمن، قبل أن يصبح وزيرا في حكومة نجيب ميقاتي.

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" وسم #جورج_قرداحي على نطاق واسع .



وصرح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مؤتمر صحفي، وقال إنه لم يسئ للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أنه ضد الحروب العربية العربية.