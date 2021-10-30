وسم جورج قرداحي يتصدر تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #جورج_قرداحي عبر منصة تويتر اليوم السبت في المملكة وذلك إثر تصريحات له تحدث فيها عن موقفه من الحرب على اليمن، قبل أن يصبح وزيرا في حكومة نجيب ميقاتي.
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" وسم #جورج_قرداحي على نطاق واسع .
وصرح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مؤتمر صحفي، وقال إنه لم يسئ للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أنه ضد الحروب العربية العربية.
#جورج_قرداحي— Zeina wehbe (@Zeinahwehbe) October 29, 2021
Respect ❤ pic.twitter.com/cm4c7cdj4y
October 29, 2021
لا والله إلاّ راح لبنان فيها 🔥— مطر العضياني | (@5G_vip20) October 30, 2021
#جورج_قرداحي
All the respect👏❤ #جورج_قرداحي pic.twitter.com/LU6Og8oYrV— اكرًمُ الُعّسّؤٌلُيّ (@akrmaswali) October 30, 2021