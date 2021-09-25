300 منحة للمزارعين لكل واحدة منها 5 فرص عمل

الوكيل الاخباري- قال وزير الزراعة م. خالد الحنيفات إنه ومن خلال مشروع تحسين سبل العيش (مدد) المالية للانشطه الزراعية وخلق فرص العمل فقد اعلنت وزارة الزراعة وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو )في الاردن وبتمويل من الاتحاد الاوروبي عن بدء برنامج المنح المالية وخلق فرص العمل.

اضافة اعلان





وبين الحنيفات ان هذا المشروع ينفذ من قبل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحده بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وبرنامج الأغذيه العالمي(WFP) في إطار مشروع " تعزيز سبل العيش المستدامة والامن الغذائي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الاردن ولبنان من خلال تعزيز التنمية الزراعيه المستدامه " بتمويل من الاتحاد الاوروبي حيث ستدعم الانشطه الزراعية انظمة الري والتسميد الحديثة و انتاج اشتال الخضار والفاكهه و انتاج الخضار والفاكهه والاعلاف وتدريج وتعبئة المنتجات الزراعية وتربية الماشية وانتاج الحليب ومشتقاته والانشطه الزراعية والاخرى الصديقة للبيئه واضاف الحنيفات ان المنح ستشمل استصلاح الاراضي الزراعية والانشطه الزراعية المتعلقه بالغابات.





وبين ان قيمة المنحه تقدر ب٤٠٠٠ دولار لكل مزارع ضمن القطاعات المذكورة وبواقع ٥ فرص عمل لكل مشروع لمدة شهرين وبواقع ١٥٠٠ عامل ضمن هذا المشروع وبكلفة اجمالية لدعم المشاريع وكلف الاجور تصل الى ٢،٢ مليون دولار .





واشار الحنيفات ان وزارة الزراعة تولى اولوية خاصه للمساواه بين الجنسين وتمكين الشباب وتشجيع النساء اصحاب الاعمال التجاريه الزراعية على التقديم لهذه المنح وصولا الى توسع دور المجتمعات الريفية في المحافظات والاطراف في القطاع الزراعي وخلق فرص العمل ضمن المشاريع الريادية في القطاع واحلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة وجذب الاستثمار لهذا القطاع الذي يشكل محرك لعدد من القطاعات ورافد اقتصادي والقادر على استيعاب مشكلتي الفقر والبطالة .