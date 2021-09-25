السبت 25-09-2021
الوكيل الاخباري

انقاذ 5 أشخاص علقوا داخل بئر

طفل يتعرض للدغة أفعى بسبب تراكم النفايات في المفرق

محافظ المفرق يتفقد وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

سماوي: لا يمكن وضح حواجز لعمل تباعد بمهرجان جرش

الحنيفات يتفقد مشروع التشجير للخط الصحراوي وغابات الهيشة

عملة من الذهب الخالص في ألمانيا تحمل صورة ميركل

حوارية تناقش واقع الاعلام والحريات على المستوى الوطني

بنغلاديش تتطلع لدور أوروبي فاعل لإعادة الروهنغيا لبلادهم

حكومة العراق تعلن رفضها القاطع لدعوات التطبيع مع إسرائيل

الفنان الرياحنة ينفى الاعتداء عليه من قبل أبناء الفنان جورج وسوف

السبت، 25-09-2021 02:22 م

300 منحة للمزارعين لكل واحدة منها 5 فرص عمل

طرق-بيع-أراضي-زراعية


الوكيل الاخباري- قال وزير الزراعة م. خالد الحنيفات إنه ومن خلال مشروع تحسين سبل العيش (مدد)  المالية للانشطه الزراعية وخلق فرص العمل فقد اعلنت وزارة الزراعة وبالتعاون مع  منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو )في الاردن  وبتمويل من الاتحاد الاوروبي عن بدء برنامج المنح المالية وخلق فرص العمل.

اضافة اعلان



وبين الحنيفات ان هذا المشروع ينفذ من قبل  منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحده بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وبرنامج الأغذيه العالمي(WFP) في إطار مشروع " تعزيز سبل العيش المستدامة والامن الغذائي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الاردن ولبنان من خلال تعزيز التنمية الزراعيه المستدامه " بتمويل من الاتحاد الاوروبي حيث  ستدعم الانشطه الزراعية انظمة الري والتسميد الحديثة و انتاج اشتال الخضار والفاكهه و انتاج الخضار والفاكهه والاعلاف وتدريج وتعبئة المنتجات الزراعية وتربية الماشية وانتاج الحليب ومشتقاته والانشطه الزراعية والاخرى الصديقة للبيئه واضاف الحنيفات ان المنح ستشمل استصلاح الاراضي الزراعية والانشطه الزراعية المتعلقه بالغابات.


وبين ان قيمة المنحه تقدر ب٤٠٠٠ دولار لكل مزارع ضمن القطاعات المذكورة وبواقع ٥ فرص عمل لكل مشروع لمدة شهرين وبواقع ١٥٠٠ عامل ضمن هذا المشروع  وبكلفة اجمالية لدعم المشاريع وكلف الاجور تصل الى  ٢،٢ مليون دولار .


واشار الحنيفات ان وزارة الزراعة  تولى  اولوية خاصه للمساواه بين الجنسين وتمكين الشباب  وتشجيع النساء  اصحاب الاعمال التجاريه الزراعية على التقديم لهذه المنح وصولا الى توسع دور المجتمعات الريفية في المحافظات والاطراف في القطاع الزراعي وخلق فرص العمل ضمن المشاريع الريادية في القطاع واحلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة وجذب الاستثمار لهذا القطاع الذي يشكل محرك لعدد من القطاعات ورافد اقتصادي والقادر على استيعاب مشكلتي الفقر والبطالة .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مستشفى

محافظ المفرق يتفقد وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي

w

سماوي: لا يمكن وضح حواجز لعمل تباعد بمهرجان جرش

وزارة الزراعة

الحنيفات يتفقد مشروع التشجير للخط الصحراوي وغابات الهيشة

621747b7f1e8b951d50123a05d4351c4

حوارية تناقش واقع الاعلام والحريات على المستوى الوطني

main_image614f0035404e2

حقيقة شطب عضوية أطباء من النقابة

صناعة

صناعة عمان تطلق مسابقة لتصميم شعار صنع في الأردن

أخبار متعلقة
612ffc604236041a1d4670fe

الاتحاد الأوروبي: نريد مزيدا من الاستقلال الاستراتيجي