الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الشواربة: 20 مليون راكب عدد مستخدمي الباص السريع وباص عمان العام الماضي

الأراضي توقف استقبال إصدار وثائقها يدوياً بدءا من 11 الشهر الحالي

حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي البريطاني على اليمن

الصحة العالمية: معدلات الإصابة بالسرطان سترتفع بنسبة 77% بحلول عام 2050

التعليم العالي: تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط اليوم الأحد

جيش الاحتلال: هناك أزمة ثقة عميقة مع سكان غلاف غزة

300 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة راح ضحيتها 127 شهيدا في 24 ساعة

الكواليت: استمرار وقف تصدير الخراف الأردنية للسعودية سيؤدي لانهيار الأسعار وخسارة التجار

الاحتلال يعتقل 6515 في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الأحد، 04-02-2024 12:34 م

300 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات

535071


الوكيل الإخباري - منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أكثر من 300 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات، فيما وصل عدد محطات شحن المركبات الكهربائية 63 محطة مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان


ووفقا لبيانات الهيئة، توزعت المحطات على 49 محطة عامة و 14 محطة خاصة وإمكانية تركيب أكثر من شاحن في المحطة الواحدة، يضاف اليها 230 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وهي في مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.‎


وبحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة فان الهيئة منحت عمولة محفزة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وزيادة عدد محطات الشحن خاصة الشواحن ذات التقنيات السريعة وفائقة السرعة، لافتا إلى أن البنية التحتية الخاصة بقطاع شحن المركبات الكهربائية تتماشى مع  الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر.


وفي السياق ذاته، تلقت الهيئة 145 طلباً للحصول على ترخيص او تصريح لأول مرة تتعلق بمحطات الشحن العامة والخاصة خلال العام الماضي، توزعت بواقع 132 تصريحا لمحطات شحن عامة و6 تصاريح محطات شحن خاصة و7 تراخيص محطات شحن عامة.


كما تلقت الهيئة 10618 طلباً لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال العام الماضي، تم رفض 72 طلبا منها.


إلى ذلك، ارتفع التخليص على سيارات الكهرباء خلال العام الماضي بنسبة 146 بالمئة ليصل العدد إلى 38277 مركبة مقارنة بـ 15576 مركبة في نهاية عام 2022، فيما شهد التخليص على مركبات البنزين تراجعا في نهاية العام الماضي بنسبة 28 بالمئة ليبلغ العدد 11263 مركبة مقارنة بـ 15634 مركبة في عام 2022، وتراجع التخليص على مركبات الديزل بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 8104 مركبات العام الماضي، مقابل 9456 مركبة في 2022.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1707040461339

الأراضي توقف استقبال إصدار وثائقها يدوياً بدءا من 11 الشهر الحالي

1202431101550533533419

التعليم العالي: تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط اليوم الأحد

file

الكواليت: استمرار وقف تصدير الخراف الأردنية للسعودية سيؤدي لانهيار الأسعار وخسارة التجار

1707038268501

وصول فيلم"الحِمْل"من إنتاج الإعلام العسكري لنصف النهائي بـ 3 مهرجانات دولية

424977191_691519399821964_3523492174235491292_n

التعامل مع 1208 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

7be73a60e7baad50bb00f44e2c90de8a

عرض مسرحية السجين في الزرقاء

أخبار متعلقة
420654950_682497720727314_8901099850078658846_n

51 أولوية لقطاع الطاقة و 18 لقطاع التعدين في 2024

1705127113736

الطاقة تنجز مبادرات ومشاريع التعدين في رؤية التحديث الاقتصادي 2023

6e6284b5-3485-4adf-91ee-dca31cd75bbc

الأردن و السعودية توقعان اتفاقية بمجال الطاقة والتحول الرقمي

1

وزير الطاقة يشارك في مؤتمر دولي عن التعدين في الرياض

1220233119331966953053

الحكومة: ارتفاع البنزين بنوعيه وانخفاض الكاز والديزل عالمياً

11

وزير الطاقة يتفقد مشاريع استكشاف التعدين في جنوب المملكة