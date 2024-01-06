السبت 06-01-2024
الوكيل الاخباري
 

غارات وقصف إسرائيلي على بلدات لبنانية

بقذائف الهاون من العيار الثقيل.. المقاومة تقصف تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

بيان عاجل صادر عن القوات المسلّحة الأردنية

وزير الثقافة الفلسطيني: استشهاد أكثر من 45 فناناً وكاتباً في غزة

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

الأورومتوسطي يوثق شهادات تعذيب ومعاملة قاسية لاسرى غزة لدى الاحتلال

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

بحادث غريب .. انقلاب مركبة رأساً على عقب وإدارة السير تعلّق - صورة

سلطة إقليم البترا تبدأ باستخدام نظام الإنذار المبكر الثاني لها

روسيا تعتزم إنتاج 32 ألف طائرة مسيرة سنويا

عاجل

بقذائف الهاون من العيار الثقيل.. المقاومة تقصف تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

السبت، 06-01-2024 05:46 م

وزير الطاقة يتفقد مشاريع استكشاف التعدين في جنوب المملكة

11


الوكيل الاخباري - تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، مشاريع التعدين والتنقيب عن الثروات المعدنية التي تنفذها الوزارة في جنوب المملكة.

اضافة اعلان


واطلع الوزير الخرابشة خلال جولته في مشروع سمرة طيبة في منطقة عربة على عمليات المسح الجيوكيميائي وحفر الآبار وطرق جمع العينات الصخرية وتحضير التحاليل الكيميائية التي تستهدف تحديد نوعيات تمعدن خامات المعادن الأساسية في المنطقة والمعادن المصاحبة من الرصاص والليثيوم والزنك والعناصر الأرضية النادرة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
القوات المسلحة

بيان عاجل صادر عن القوات المسلّحة الأردنية

120243191433760700417

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

الأردن-يبدأ-تطبيق-مخالفات-السير-الجديدة-2023.-تعرف-عليها

بحادث غريب .. انقلاب مركبة رأساً على عقب وإدارة السير تعلّق - صورة

120243212253563493655

سلطة إقليم البترا تبدأ باستخدام نظام الإنذار المبكر الثاني لها

9202311111636960755370

اعلان صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

الطفيلة

أطلاق برامج وفعاليات تستهدف الأطفال والشباب في الطفيلة

أخبار متعلقة
111

وزير الطاقة يتفقد أعمال الحفر في حقل حمزة بالأزرق

WhatsApp Image 2023-12-27 at 2.51.26 PM

هيئة الطاقة تتلقى 868 طلب ترخيص الشهر الماضي

1703671764166

وزير الأوقاف: تنفيذ مزارع خلايا شمسية لتوفير فاتورة الطاقة للمساجد

1702554458120

وزير الطاقة يستقبل وفدا من كلية الدفاع الإماراتية

image (16)

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الهيلينية

web

ضباب كثيف يلف العاصمة عمّان - صور