وزير الطاقة يتفقد مشاريع استكشاف التعدين في جنوب المملكة

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، مشاريع التعدين والتنقيب عن الثروات المعدنية التي تنفذها الوزارة في جنوب المملكة.

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واطلع الوزير الخرابشة خلال جولته في مشروع سمرة طيبة في منطقة عربة على عمليات المسح الجيوكيميائي وحفر الآبار وطرق جمع العينات الصخرية وتحضير التحاليل الكيميائية التي تستهدف تحديد نوعيات تمعدن خامات المعادن الأساسية في المنطقة والمعادن المصاحبة من الرصاص والليثيوم والزنك والعناصر الأرضية النادرة.