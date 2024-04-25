34 شكوى عدم التزام بالحد الأدنى للأجور في الربع الأول من العام

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات



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قالت وزارة العمل، إنها لا تزال تتلقى شكاوى بشأن عدم التزام أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا.وبينت الوزارة لـ"الوكيل الإخباري" أن عدد الشكاوى بلغ 34 شكوى عمالية تم التعامل معها جميعها في الربع الأول من العام.وأشارت إلى أنه يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمس مائة دينار ولا تزيد على الف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجراً يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.وصدر آخر قرار عن اللجنة الثلاثية في شباط 2023 الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا للأعوام 2023-2024.وكانت قد أكدت وزيرة العمل ناديا الروابدة أنه سيتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية مطلع العام المقبل.