تراجع زوار وادي رم 71% خلال 4 أشهر

الوكيل الاخباري-

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بلغ عدد زوار وادي رم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 61,254 زائرا معظمهم من الأجانب، بانخفاض 71% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ عدد زوارها 210,444 زائرا، وفق بيانات رسمية لوزارة السياحة والآثار.وتظهر البيانات أن عدد الزوار الأجانب بلغ 47,459 زائرا والعرب 760 زائرا فقط بينما الزوار الأردنيون بلغ عددهم 13,035 زائرا.وبالنظر للجنسيات الأجنبية الزائرة فإن الجنسية الهولندية تحتل المرتبة الأولى بعدد الزوار 11,490 بينما الجنسية النيوزيلاندية في المرتبة الأخيرة 1,329 زائرا.وبخصوص الزوار العرب فإن الجنسية المغربية تحتل المرتبة الأولى بعدد زوار يبلغ 318 زائرا والإماراتية بالمرتبة الأخيرة بعدد زوار 3.ومقارنة بالفترة ذاتها من العامين 2023 و2024 فقد بلغ عدد الزوار للفترة ذاتها 210,444 معظمهم من الأجانب إذ بلغ عددهم 192,551 زائرا وأما الأردنيون 13,395 زائرا والعرب 4,498 زائرا.وتشير أرقام البنك المركزي إلى أن الدخل السياحي بلغ 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بالمقارنة مع 1.7 مليار دولار خلال ذات الربع من العام الماضي.